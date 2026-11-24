輝達創辦人黃仁勳回任執行長，台股上午跳空大漲逾3000點，漲幅逾9％，對於股市大漲是否有助民進黨選情，國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，人民要的是會做事的政府，不是會炒股的政府，即使股市上漲，仍有許多傳產、中小企業及小攤販的生計未獲改善，政府應讓全民共享經濟成長成果，正視普發現金兩萬元的民意。

許宇甄說，對人民來說，大家要的是會做事的政府，不是會炒股的政府，大家當然希望股市大漲，但即使股市上漲，有許多人的生計還是沒有改善，包括傳產、中小企業及小攤販。股市上漲固然有助國家經濟成長，但重點是經濟成長的成果應與人民共享，照顧到每一個人，國民黨團才會主張普發現金兩萬元。

許宇甄指出，如果民進黨認為股市上漲可以救選情，就應正視普發兩萬元，讓人民真正感受到還稅於民。除了普發現金兩萬元，65歲以上老人免繳健保費、老農津貼等相關法案，都已在立法院三讀通過，這些才是人民關心的議題，民進黨不能只看股市。

許宇甄表示，投票率提高是各政黨都樂見其成的事，不應成為民進黨政治算計的工具。全國人民11月28日出門投票，用手中的選票告訴執政黨，人民需要更好的生活環境，也要落實普發現金兩萬元。