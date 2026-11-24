桃園埤塘光電爭議持續延燒，桃園市府新聞處長羅楚東今再質疑，民進黨市長候選人黃世杰4年立委任內，針對家鄉既有的埤塘光電「零質詢、零監督」，如今黃要求公布光電埤塘的水質及生態監測資料，但這些報告並未送市府備查，呼籲黃向大眾說明過去究竟做了什麼監督？

羅楚東指出，桃園現有8口光電埤塘，至今仍具有農田灌溉功能。黃世杰擔任立委期間，農田水利會已改制為農田水利署，黃世杰的家鄉多口埤塘光電，當黃具有監督中央主管機關的職權時，是否曾要求農水署說明光電設施對灌溉水質及農業生產的影響？是否曾要求提供歷年檢測報告，並主動將相關資訊提供地方政府及農民？這些攸關家鄉農民權益的問題，都應有具體紀錄可供檢驗。

羅楚東表示，早在2017年，國民黨立委王育敏、吳志揚、呂玉玲等人就曾針對包括桃園埤塘在內的水域光電設置問題提出國會提案，要求中央加強水資源維護與生態保育；與黃世杰同屆、同黨的立委邱議瑩、鍾佳濱，也曾針對家鄉農田水利設施設置光電板的爭議，具體要求農業主管機關檢討。

羅楚東指出，從不同黨派立委的問政紀錄可見，農田水利設施的光電爭議早已是國會關注的議題，反觀與農田水利會關係千絲萬縷的黃世杰，完全消失不見，彷彿家鄉既有的光電埤塘對他來說，完全不是他在意的議題；此外黃日前提及擔任市府顧問期間，2017年暫停核發埤塘光電許可，卻一直迴避2018年仍核發5處設置案的事實，面對記者提問的反應竟是「有嗎？」

羅楚東表示，當年黃世杰在市府任職，其父親黃金德在農田水利會任職，兩人在埤塘光電政策推動過程中各自扮演的角色，以及黃世杰其後4年立委任內的監督作為，都應向地方鄉親完整說明。對地方農民而言，埤塘光電不是選舉期間才需要關心的議題，而是多年來持續面對的灌溉與環境管理問題。