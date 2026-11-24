澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）公布今年亞洲實力指數（Asia Power Index），台灣總和分數16.3分，旅美學者翁履中說，台灣有很強經濟實力，外交影響力只有第24名，如果政治領導人不懂得將經濟優勢轉化為外交談判實力，即使有滿手好牌，打起來，也可能像是一直卑躬屈膝，任人擺布。

翁履中指出，澳洲智庫洛伊研究所公布的數據，美國綜合實力得分下降至78.9分，中國大陸73.6分，雙方僅差5.3分，創下2018年開始發布以來的最小差距。

翁履中表示，台灣在這分涵蓋27個國家與地區的指數中，綜合實力16.3分，排名14，屬於亞洲中等強權。雖然台灣在經濟能力方面排名第7，外交影響力第24，顯示台灣經濟實力與區域政治影響力之間，存在明顯落差。

翁履中說，台灣在全球半導體、科技產業與供應鏈，具有不可忽視重要地位，但經濟優勢未充分轉化為國際政治與外交的影響力。

翁履中指出，台灣有世界級的科技產業、全球需要的半導體、民主制度，以及重要的地緣戰略位置。這些都是可以運用的籌碼，但政治領導人不懂得將經濟優勢轉化為外交談判的實力，不懂得在美中競爭之間，爭取更大戰略空間，只會不斷對內宣傳台灣有多重要、與美國關係有多好，卻缺乏具體的國際政治戰略思維，即使滿手好牌，打起來，也可能像是一直卑躬屈膝，任人擺布。

翁履中表示，台灣面對特殊的國際地位與外交限制，這些困境不是任何一屆政府單獨造成的。正因為處境特殊，更需要有戰略眼光，有專業能力，懂得運用籌碼的政治領導人，不是只滿足於政治口號與象徵性的外交成果，真正的外交能力，不是一直告訴別人台灣有多重要，而是讓別人做決定時，必須認真考慮台灣利益。

翁履中說，國際局勢不會因為台灣忙著選舉而暫停變化，與其不斷透過內部政治攻防，爭論誰比較愛台灣，誰比較親美，不如認真思考，如何讓台灣在美中競爭掌握更多主動權；愛台灣可以愛得很感動，但感動不能取代戰略。