輝達董事會在美國時間11月23日宣布，創辦人黃仁勳即刻恢復總裁、世界股價大漲；民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中后里，陪台中市議員候選人連小華市場拜票，被問此事，柯文哲說，台股跟著美股走，今天台股應該會暴漲，他說一個人可以影響全世界股票太可怕，也代表韌性不夠。

柯文哲今天在台中受訪表示，黃仁勳的去職和復職影響世界股價，台灣股票震盪一下子跌了一萬多點，今天應該會暴漲，但是他不知道會暴漲幾天，所以這實在太可怕，一個人可以影響全世界股票。

柯文哲說，這其實這個是危機，就是一個人可以影響整個全世界股票，因為台股是跟著美股走，所以台股就在一個多月就掉一萬多點，今天當然在反彈，反彈到多少都不知道，所以覺得這個世界實在是太不穩定了，從另外角度來講，韌性不夠。

民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中后里，陪台中市議員候選人連小華市場拜票。記者游振昇／攝影