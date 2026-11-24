傳出行政院可能再次拒絕副署普發現金兩萬元特別條例，國民黨文傳會主委陳以信今批評，立法院已經三讀通過普發兩萬元，行政院長卓榮泰卻可能再次祭出不副署手段，阻擋人民領取現金；難道閣揆副署權，已經變成否決國會立法的政治武器？卓榮泰如果執意不副署，就是公然與民為敵；為何民進黨政府寧可與全民對抗，也不願讓人民分享經濟成果？

陳以信指出，外界估計今年超徵稅收上看一兆元，普發兩萬元所需經費約4700多億元，不到預估超徵金額的一半。最近股市震盪，不少股民投資虧損，物價持續上漲，民眾生活負擔愈來愈沉重，政府有錢補貼台電、中油，面對普發兩萬元卻百般推託，人民辛苦工作繳稅，政府拿出一部分財政資源，讓全民好好過年，真的有這麼困難嗎？

陳以信質疑，行政院已經多次以不副署阻擋國會三讀通過的法律，從老人福利、老農津貼到如今普發兩萬元，難道只要不是民進黨提出的法案，卓榮泰就可以一概拒絕？卓榮泰不能把不副署當成行政院的政治否決權，行政院長不是皇帝，更不能凌駕國會與民意之上。

陳以信強調，國民黨主張普發兩萬元，就是希望還稅於民，讓全民共享經濟成長成果，減輕家庭生活負擔。他批評卓榮泰躲在不副署後面，把人民的民生需求當成政治鬥爭的籌碼，政府應該站在人民這一邊，而不是與人民作對，陳以信呼籲，11月28日全民踴躍投票，用選票清楚告訴政府，人民期待普發兩萬元。