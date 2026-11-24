基隆地檢署6月破獲815公斤、黑市價逾16億元的大麻等毒品走私案，但主嫌李文達卻獲法官裁定60萬元交保，且未進行科技監控。民眾黨主席黃國昌對照民眾黨前主席柯文哲的處遇批評，一個根本不可能會跑的人，竟被賴清德總統如此羞辱，他呼籲選民出門投票，讓賴總統知道權力不應如此濫用，拯救瀕臨瓦解的公平正義。

黃國昌表示，媒體報導，基隆地檢署今年6月偵破毒梟李文達等人運送市價高達16億的815公斤大麻等毒品，好大喜功的行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙等人還特地到場作秀。結果，9月初移審時，基隆地方法院裁定主嫌李文達60萬即可交保，竟還不用電子監控，荒唐的程度讓輿論炸鍋。

黃國昌說，可笑的是，這麼扯的裁定到底是怎麼做的，司法院的法學資料檢索系統根本遍尋不著。從9月到現在，這個離譜的裁定竟然是透過媒體披露才被公眾得知，偷偷摸摸幹這種下流勾當，也難怪人民對司法的信任持續探底。

黃國昌說，每次看到柯文哲主席舉起手，指著他的電子手環時，心中總是隱隱作痛。一個根本不可能會跑的人，竟被賴清德如此羞辱；對比具備雄厚財力走私大量毒品的毒梟，保釋金不到柯文哲的百分之一，甚至連電子監控都不用，作為一個法律人，我真的已經不知道該如何告訴人民，不要對司法感到失望。

黃國昌呼籲，出門投票吧。讓傲慢獨裁的賴清德知道權力不應如此濫用，為守護民主法治的基石投下關鍵的一票，才有可能拯救瀕臨瓦解的公平正義。