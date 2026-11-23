九合一選舉28日登場，涵蓋22縣市首長與地方民代等多項公職，而美國智庫上週發布報告表示，北京當局正透過補助台商機票錢等方式來干預台灣選舉，以助親中候選人當選。

華府兩大智庫「戰爭研究所」（ISW）、美國企業研究所（AEI）定期發布「中國與台灣情勢更新」（China & Taiwan Update）報告，這份報告支持兩智庫的「防衛台灣聯盟」計畫（Coalition Defense ofTaiwan, CDOT）。

根據20日發布的報告內容，中國正在補助台商返台投票，台灣國安官員已查明，國台辦及地方當局與中國旅行社及航空公司合作，為居住在中國的台商及其家屬提供部分或全額機票補助、票價折扣及保留機位，也提供金廈小三通船班優惠套票，搭配金門飛往台灣本島的優惠機票。

中國也向部分商業組織成員提供折扣及補助，包括惠州市台商投資企業協會，以及代表台灣人陸配的組織，條件是這些人必須返台投票，或要求他們彙整潛在選民名單。

台灣國安官員也表示，中國航空公司正在控管機位分配，並在選舉前保留飛往台灣的航班座位，確保台商能優先取得機位。例如，中國東方航空在選舉前的每一班定期航班中，都為返台投票的台商保留30個座位。

報告分析，這些機票補助措施及鎖定台商的做法，是中國更大規模影響力行動的一環，目的是讓對中國持較友善看法的候選人當選，並損害台灣選舉的公正性，以及民眾對台灣民主制度的信任。

報告稱，中國可能鎖定台商展開行動，是因為他們與中國有較緊密的經濟聯繫，因此可能從兩岸關係改善中受益，進而促使他們投票支持較親中的候選人。

另外，保留航班座位也可能妨礙未加入這些商業組織但同樣居住在中國的台灣人返台投票，方式包括減少可購買的機位，或推高機票價格。

除了上述做法，中國的影響力行動還包括利用人工智慧（AI）生成內容、假民調、針對特定對象散布訊息，以及透過宗教交流，試圖加劇台灣社會的對立。

此外，在11月選舉之前，中國也加強對所謂「台獨分子」及其家屬採取具針對性的脅迫措施。中國對台灣民進黨政治人物沈伯洋的父親所擁有的一家公司實施懲戒，並禁止聯電創辦人曹興誠的弟弟入境中國，而中國已將曹興誠列為「頑固台獨分子」。

報告指出，中國向居住在中國的台灣人提供返台交通補助，並非今年11月選舉才出現的措施。2023年，時任民進黨發言人張志豪就曾指控，中國補助居住在中國的親中台灣人返台投票的機票費用，並在2024年1月總統及立法委員選舉前，強迫台商表達親中政治立場。