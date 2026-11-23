行政院長卓榮泰日前到高雄輔選時向市長陳其邁喊話，表示「會等陳其邁帶著勝利的旗子到行政院」。對此，陳其邁今天受訪時說，「因為我要列席行政院會」。對外界猜測接任閣揆未正面回應。

卓榮泰21日到高雄替民進黨高雄市長候選人賴瑞隆站台時，曾說「會在行政院等著陳其邁，帶著勝利的旗子到行政院」。陳其邁今天出席八涳橋改建工程啟用儀式並接受媒體聯訪時笑說，「因為我要列席行政院院會，這是每周四的例行」。

陳其邁說，行政院會是非常好的中央地方溝通平台，高雄還有很多事情要麻煩卓榮泰能夠幫忙、解決，市府跟中央有非常好的溝通管道。

陳其邁還說，選舉馬上要投票，從市長的身分來看，希望大家要把握選擇的權利，選擇更好的生活方式。站在黨的立場，則希望賴瑞隆能更努力，因為城市很競爭，選上後要認真打拚，不要辜負市民的期待，最後選情還是很緊繃，要戒慎恐懼。

對於防彈少年團（BTS）到高雄開唱，陳其邁說，觀光效益約達新台幣10億元，包括成員柾國的影片幫高雄城市行銷，「網路上有人說高雄賺爛了，真的非常感謝BTS」，也希望他們能夠明年再來，常來高雄，把高雄當作自己放鬆的好地方。

對於仁武區八涳橋今天舉辦啟用儀式，陳其邁表示，八涳橋是仁武地區重要的交通要道，也是後勁溪上游排水系統的關鍵瓶頸，市府爭取中央經費推動橋梁改建及河道拓寬工程，不僅改善長期以來的排水瓶頸，也兼顧了地方交通需求。

市府水利局表示，為儘早發揮防洪效益，施工團隊優先拆除舊橋橋台及打通河道束縮段，今年5月即完成關鍵排水瓶頸改善，並在6月及8月連續豪雨期間展現階段性成效，匯流口水位明顯降低，排水更加順暢。