日本台灣交流協會代表片山和之今天離任，他在日台交協社群媒體發文向台灣道別，強調賴清德總統及台灣各界給予的友情是最珍貴寶物，派駐台灣是43年外交官生涯中，最具意義且最充實的日子。

片山和之於2023年11月就任，今天任滿離任。他在日本台灣交流協會官方臉書發文向台灣朋友道別表示，3年在台任期劃下句點，非常感謝在任期中，包括賴清德總統，以及其他台灣各界人士給予的溫暖歡迎與支援。

他舉例任內日台關係具體進展指出，日台透過地震或水災時相互支援，加強信賴關係。解禁台灣產紅肉火龍果及龍虎石斑的對日出口，還有實現在外投票等等各種成果。此外，也拜訪全台各地，體悟到台灣社會的多樣性及強韌性，並留下深刻的印象。

片山和之提到，離任前夕，很榮幸由賴總統頒贈「大綬景星勳章」，並在離任酒會上收到很多朋友的慰問。台灣最美的風景就是人，包括賴總統在內，台灣各界給予的溫暖友情與交流是台灣生活中最珍貴的寶物。

片山和之強調，在台生活的這3年，可說是43年半的外交官生涯中，最具意義且最充實的日子。「日台友情萬歲！台灣萬歲！自由民主萬歲！」

美國在台協會（AIT）今天也在官方臉書發文表示，AIT處長谷立言（Raymond Greene）日前偕夫人一同出席晚宴，向即將離任的片山和之致上最衷心的感謝，謝謝片山和之任內在台灣卓越的服務，也謝謝為進一步深化緊密夥伴關係所付出的諸多努力。