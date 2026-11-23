行政院長卓榮泰今天邀集多位科技、金融界代表座談，他說，台灣經濟基本面良好，且需求遠大於供給，部分訂單甚至已到2029年，也會正面積極看待國安基金擴大規模的議題，另針對處置股規範，政院正討論如何鬆綁並放寬目前限制。

經濟部長龔明鑫轉述卓榮泰會後裁示。第一，台灣經濟基本面良好，產業界對未來前景深具信心，且需求遠大於供給，部分訂單甚至已到2029年，產業長期向上趨勢不會改變。第二，政府將持續擴大對AI產業投入、科技領域研發及具體建設投資，他指示經濟部與國發會積極推動相關計畫。

龔明鑫補充，半導體或AI server的訂單，當前評估2027年可能消化不完，之後又會有新的訂單，因此大家才會有延長到2029年的說法。

卓榮泰指出，第三，針對外界期盼國安基金是否可以擴大規模、維持操作彈性，考量現今股市能量與產值規模已與過去不同，政府會積極因應這項問題，以正面態度來因應，並與立法院進行討論。第四，針對「處置股」的規範，行政院正討論如何鬆綁並放寬目前限制。

卓榮泰表示，第五，與會代表期待政府加大中小企業融資與貸款的支持力道，降低籌資壓力，他指示金管會、經濟部與財政部全力協助，並提及政府已推出支持方案，在8年內額外增加1000億元預算；第六，他期盼各公協會適時對外表達，讓投資人清楚知道，這些說法並非只是政府單方面的聲音，而是企業界與政府共同的聲音。

金管會主委彭金隆統整與會代表建言指出，與會代表表達對多元化投資標的的期待，目前正研議相關措施，很快會有新產品。針對外界關注的處置股制度，目前正在全面檢討，將依承諾於半年內提出方案，預計27日舉行會議，並同步評估股市劇烈波動對未來投資與發債的影響。

彭金隆提到，針對旗下有壽險子公司的金控，業者期盼未來制度接軌時能有適度因應機制。會中也有多數代表提到未來如何鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，以及加速銀行導入IRB信用風險內部評等法等意見，金管會皆已責成證交所積極推動。