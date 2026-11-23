為在選前穩住市場與股民信心，行政院長卓榮泰23日下午邀集科技、金融等關鍵產業龍頭座談，不願讓股市成為壓垮民進黨選情的最後稻草；但卓揆一方面想救市，一方面又在選舉場拿產業問題造謠，包括桃園龍科三期的發展，從4年前選舉被民進黨拿來當作選舉操作，如今又重操故技，行政院長心中在意的到底是人民還是只有烏賊？

近期因台股大跌，包括民進黨新媒體中心阮俊達受訪都坦言，股市確實會影響經濟選民投票意向，近期受美國期中選舉、科技股下跌影響，台股也有震盪。對於股市下跌感到憂慮的，普遍是年輕投資者、上班族，對衝擊感受較為巨大。

可見民進黨內終於留意到，近來一連串國際事件可能對選舉的影響，行政院從上周開始，不僅啟動國安基金護盤，也要求財金單位祭出相關措施希望能穩住股匯市。行政院今天更廣邀國內金融、科技等各產業龍頭座談，目的無非就是護盤救市，信心喊話，不要讓股市影響選情。

政府救市無可厚非，但更長期的政策眼光是產業規畫，產業的問題如果無法按部就班解決、只會當作選舉操作議題，對實質產業發展往往只有負面、難有正面效果。

4年前的桃園市長選舉，在還沒與地方居民溝通前，當時的行政院長蘇貞昌與市長鄭文燦為選舉攻防，憑著「龍潭科學園區擴建案先期可行評估報告」就對外拋出台積電要進駐龍潭科學園區，民進黨當時在地方廣掛看板宣傳「台積電要來桃園」，但卻也因事先為溝通、草率宣傳引發地方反彈。

雖然台積電確實有意進駐，但用地取得缺乏與在地居民溝通的情況下，一度讓此計畫中挫。熟悉科技產業的張善政上任後不得不「收爛攤子」，因為台積電確實有需求，過去這幾年除與在地民眾溝通，也在中央、地方及跨部會間協調，甚至連未來住民需求都納入規畫，好不容易才取得國發會審查通過。

沒想到，4年後，民進黨故技重施，龍科三期再度成為桃園市長的藍綠攻防焦點。卓榮泰為民進黨市長候選人黃世杰站台時，竟拿龍科三期來批桃園市政府「停滯3年」。

此舉讓溫和的張善政反批卓榮泰對龍科三期的來龍去脈並不清楚，資訊嚴重錯誤。龍科三期今年9月才經國發會審查通過，核定的公文已送行政院，更直言「公文在你桌上已經躺了2個月了」，若卓揆真的關心龍科進度與地方發展，就應趕快批示，「尤其不要把選舉當作考量」，應在選前盡速核定，才是真正為桃園著想。

卓榮泰一方面對工商業說，政府有責任當產業的後盾，提供整體經濟產業發展最大支持。一方面卻壓著攸關產業重要發展的龍科公文不放行，還反過來指控地方停滯，到底是真心想協助產業，還是只把產業發展當作選舉算計工具，這樣的行政院長，難怪被批評說：「心中沒有人民，只有烏賊」。