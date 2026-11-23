行政院長卓榮泰今天接見十大傑出青年表示，從獲獎青年看到台灣年輕一代的自我成長，帶給社會正面力量；期許青年改變社會，成為社會、產業、文化、關懷的進步助力。

卓榮泰接見國際青年商會中華民國總會「第64屆十大傑出青年當選人」，他致詞恭賀得獎者，並表示，獲獎青年來自不同領域，有的在實驗室探知未來，有的在急診室守護生命，有的走進偏鄉或走進教室教育下一代，更有人站上國際運動競技場上為國爭光，也有人在國際設計的創作舞台，不斷地發展創意與創新。

卓榮泰說，從獲獎者的故事看到台灣年輕一代前進及自我成長的力量，相信更多年輕人經過獎項的事蹟，尋找屬於自己的方向與目標，為社會帶來正面的力量。

卓榮泰說，獎項第一是科技研面向，將知識轉化成解決問題的能力，也提供台灣科技科發展持續前行的思考；第二是關懷社會面向，長期用陪伴、服務守護社會；第三是勇闖世界，這非常難得可貴，以自身實力走向世界，讓世界認識台灣人才多元樣貌。

卓榮泰指出，各獎項代表不同面向、不同領域，落實台灣社會全力推動及重視的青年主流化，以青年為中心發展出法律、社會制度等。在政策上，除提供AI新十大建設，已連續3年推動青年百億海外圓夢基金，期望青年用政府的力量拓展國際視野。

卓榮泰最後期許，青年能提早關懷社會，這是雙向的；藉由得獎者的經歷互相學習、砥礪，未來在跨業合作上能密切聯繫，各屆得獎者也能合力改變社會，成為社會進步、產業進步以及文化進步、關懷進步的助力。