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行政院邀集金融、產業界代表座談 盼穩定台股市場信心
國際股市近期劇烈震盪，台股也大幅下挫，行政院長卓榮泰下午邀請金融、科技及工商產業公協會代表一起與會座談，卓榮泰先說明台灣經濟發展亮眼與展現政府持續維護投資人對國內經濟發展信心，並傾聽與會代表的意見。
卓榮泰率領行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員兼國發會主委葉俊顯、政務委員兼國科會主委吳誠文，以及經濟部長龔明鑫、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆、中央銀行總裁楊金龍等財經首長出席座談會。
卓榮泰則表示，台灣經濟發展已經連續多季創新高，雖然近日國際經濟動盪，但是對明年經濟發展仍深具信心，希望今年能與各產業界代表一起交換意見，並說明政府穩定股市措施，希望進一步穩定國內金融市場信心。
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