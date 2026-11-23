台股經歷上周重挫後今日劇烈震盪，行政院長卓榮泰今天親自主持產業座談，聽取各界意見。他說，當前國安基金規模加上政府資源，在穩定的能量上仍有餘裕；對於外界希望國安基金隨著股市規模放大有所調整，政府願意正面樂觀進行全面檢視。

卓榮泰說，政府有責任當產業的後盾，提供整體經濟產業發展最大支持，秉持「精準掌握局勢，審慎合理因應」的則，讓國家在劇烈變動中能穩住局勢、安定市場並延續經濟景氣優勢。

台股上周狂瀉7641點，財經部會接連祭出救市措施，包括國安基金進場護盤、限空令等。經濟部長龔明鑫今天在座談會上指出，今日收盤大漲近780點顯示政策已見效，他強調台灣基本面良好，明年出口可望突破一兆美元，政府將與企業攜手合作，穩定產業信心與國內市場。

對於國際金融局勢震盪，卓榮泰指出，美中科技競爭衍生的各項問題，加上市場對AI產業前景的各種預測，多重因素導致美國、日韓等主要國家資本市場都出現較大變動，台股與費半指數連動相當緊密，他盼邀集產業代表研商近期局勢，廣納各界意見，讓政府更有效穩定市場秩序。

卓榮泰表示，包括立法院在內的社會各界，皆關注國安基金是否應該隨股市規模放大有所調整，政府希望在國家財政整體結構下，讓社會充分了解，不必在狀況出現時承受不必要的心理壓力，因此政府願意正向積極檢討國安基金規模，持續穩定金融體系，通過國際局勢考驗。

針對台灣經濟體質，卓榮泰強調，台灣經濟指標連續10個月亮紅燈，為1984年以來連紅最長的時段，綜合判斷分數41分，都是經濟樂觀正面的象徵。即便近期國際油價快速飛漲，但政府透過平穩機制及撥補國營事業，在近半年讓油電價格相對穩定，進而使得民生物價較為穩定。

他提到，在出口方面，10月外銷訂單金額達1238億美元，創單月新高，預估11月也在千億以上；10月資本設備進口成長75.1%，半導體及電子零組件最明顯，顯示加速量產的衝力仍在，整個供應鏈呈現良好趨勢。

卓榮泰最後表示，台灣經濟擁有良好體質與健全基本面，政府會提供產業與投資人最大支持，國際局勢總有平穩的一天，若能早一天得到更多理解跟支持，就有更多力道，能同心協力面對這次的衝擊跟挑戰。