有媒體報導指出，屏東縣琉球鄉長陳國在於7月小琉球發生「垃圾危機」時，在鄉公所內與廠商密談並找外籍女子「喝花酒」，對此縣府政風處今天證實，畫面中的地點確實在琉球鄉公所內部。陳國在則出示當晚在高雄消費的發票，反駁當晚不在島上，照片中的人也並非叫小姐喝花酒，將會提告。

今年中小琉球因資源回收標案多次流標，只能暫置場釀成「垃圾危機」，鄉公所束手無策，最終在屏東縣政府強力介入下才順利完成發包，化解危機。然有報導指出，這個時間點公所內部有人在公所飲酒作樂，甚至還叫外籍小姐「喝花酒」的離譜事件。

屏東縣政府調查後指出，透過照片進行比對後，確認媒體曝光地點確實在琉球鄉公所內。但是否有人在公所內「喝花酒」，及當事人的身分，仍待進一步約談調查，若查出有公務人員違反風紀或相關規定，必定依規定嚴懲。

陳國在說明，7月1日晚上他根本不在小琉球，當天下午就已搭乘到台灣，他也提出他的手機載具雲端發票紀錄，證明當晚9點多他人在高雄市鹽埕區飲料店消費買飲料，隔天早上就到立法院與立委蘇清泉會商資源回收物清運問題，蘇清泉當天也有在臉書公開發文。

至於曝光的照片，陳國在解釋，是公所同仁加班時前來等待的台灣友人一家人，包括其女性友人及女兒，一行人來小琉球旅遊時到此吃東西休息，約一兩小時便離開，卻被誤指為外籍「傳播妹」，他對此深感抱歉並請外界勿再轉傳。LINE對話截圖與照片則是亂拼湊，他從未與該女子聯繫或傳送照片。

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