有媒體報導指出，屏東縣琉球鄉長陳國在於7月小琉球發生「垃圾危機」時，在鄉公所內與廠商密談並找外籍女子「喝花酒」，對此縣府政風處今天證實，畫面中的地點確實在琉球鄉公所內部。陳國在則出示當晚在高雄消費的發票，反駁當晚不在島上，照片中的人也並非叫小姐喝花酒，將會提告。

2026-11-23 15:43