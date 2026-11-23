展現護盤決心！卓揆下午會產業金控巨頭 與會名單一次看
台股經歷上周重挫後今日劇烈震盪，為在選前全力穩住市場與股民信心，行政院長卓榮泰今天下午3時親自主持產業座談，相關財經首長全數到齊，現場集結富邦金董事長蔡明興、國泰金總經理李長庚等人，以及電電公會理事長劉揚偉、工商協進會理事長吳東亮等科技與工商巨頭。
此次座談由行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員兼國發會主委葉俊顯、政務委員兼國科會主委吳誠文，以及經濟部長龔明鑫、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆、中央銀行總裁楊金龍等財經首長出席。
根據現場座位安排，金融業代表方面，包括華南金控董事長陳芬蘭、中信金控總經理高麗雪、第一金控董事長邱月琴、合庫金控董事長林衍茂、富邦金控董事長蔡明興、國泰金控總經理李長庚及兆豐金控董事長董瑞斌等7家金控高層出席，另有證券交易所董事長林修銘、券商公會理事長陳俊宏及壽險公會理事長陳慧遊等金融業代表。
科技及產業界方面，包括緯創資通副總經理石慶堂、環球晶圓財務長簡明輝、聯發科技副總經理宿文堂，以及台灣區電機電子工業同業公會理事長劉揚偉、TSIA台灣半導體產業協會理事長侯永清、SEMI國際半導體產業協會總裁曹世綸等人。
工商團體代表為中華民國工商協進會理事長吳東亮、中華民國工業總會理事長潘俊榮、監事會召集人苗豐盛、中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲、中華民國全國商業總會常務理事王瑞鎮、中華民國全國中小企業總會榮譽理事長李育家等人。
出席代表還包括科學園區同業公會副理事長葉勝發、私募股權投資商業同業公會理事長邱德成、全國創新創業總會榮譽總會長徐煥清，及台北市進出口商業同業公會副理事長林宏銘、台北市電腦商業同業公會理事長陳俊聖等人。
座談會結束後，行政院預計下午4時30分舉行記者會，由吳誠文、李慧芝、龔明鑫、莊翠雲、彭金隆及6位產業與金融業界代表出席說明。
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