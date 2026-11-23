年底地方選舉進入最後倒數，民進黨立委郭國文近期發起「南洋號」替自家台南市議員候選人助選，同時自嘲自己最大的挫折就是「被說長得像柯文哲」。民眾黨前主席柯文哲今天聽聞後反問，「他有長得那麼帥嗎？」

郭國文昨天在Threads發文，「打造南洋號以來，最大的挫折就是被說長得像柯文哲」。民眾黨今天舉行記者會，針對郭國文的說法，柯文哲聽聞後先是愣了一下，隨後反問「他有長得那麼帥嗎？不要跟我玩應對戰。」

此外，立法院會上周三讀通過攸關普發現金2萬元的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天表示，自己並不贊成舉債提高發放金額，不能因為選舉打破這個原則，「他們每次只要講別人是什麼，就表示他們自己在做」。

柯文哲聽聞後再度反問，「你為什麼不來投票？65歲以上長者免健保費，你為什麼不來投票？毒駕也沒有投票，我的結論四個字，不要鬼扯。」

針對民眾黨整體選情預估，民眾黨主席黃國昌表示，現在全台各地選情都很告急，拜託大家集中選票支持民眾黨候選人，「我不會跟大家說審慎樂觀、最少有幾席，選前只有一個訊息，就是需要大家幫忙，請大家集中選票支持民眾黨推派的候選人，他們一定不會讓大家失望。」

柯文哲則說，民眾黨要把現有的支持度，轉換成實際的公職職位，「先求有，再來一步一步發展」，因此民眾黨的生死存亡關鍵，就是不要連一席議員都沒有，否則未來還有什麼好談？「民眾黨2026年真正的精神，就是把現有支持度轉換成議員席次。」