選戰倒數，有山友在玉山園區排雲山莊撞見有民眾試圖降下懸掛該處的國旗，疑似要用「洋流旗」替換，遭制止才作罷；玉管處證實確有此事，呼籲應避免可能造成對立衝突的行為。律師則提醒，若強卸棄置國旗恐觸法，最重可處1年徒刑。

有山友今在Threads分享照片貼文，昨天（22日）下午4時左右，疑似有洋流支持者試圖將排雲山莊懸掛的中華民國國旗降下，換上所謂的「洋流旗幟」，遭莊主制止，荒唐行為才沒得逞，痛批想表達理念應正當、理性，更要守住基本底線。

該名山友貼文引發關注，也有不少網友熱議是否觸法，玉山國家公園管理處今證實確有此事，玉管處表示，昨天排雲山莊有山友欲掛帶政治意涵，管理員發現當下就立刻制止，所以國旗未遭替換，而其行為恐觸犯「國家公園法」等規定。

玉管處表示，根據「國家公園法」第13條第8款、「玉山國家公園區域內禁止事項」第17條規定，園區內禁止足以引發社會爭議或衝突之政治性行為或活動，違者可處1500至3000元罰鍰，呼籲上山應避免造成對立、爭議及衝突等行為。

林姓律師指出，該名民眾行為除了可能觸法玉山園區相關法規，私自降下國旗並改升其他旗幟，視行為動機、場所與對國旗的處置方式，可能涉及刑法，但是否構成犯罪，主要還是在於對卸下後的國旗處置，有無侮辱中華民國的主觀犯意。

律師洪家駿也表示，若未經主管機關允許就擅自將排雲山莊懸掛的中華民國國旗拆除或卸下棄置路旁，可能會觸犯「刑法」第160條，除去國旗、國徽之罪，最重可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。