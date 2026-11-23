台股上周創下史上最大單周跌點，引發市場恐慌，隨著金管會祭出限空令與國安基金護盤，台股今天開低走高，終場上漲778.60點。行政院長卓榮泰下午3時邀請產業及金融業界代表座談；政務委員兼國科會主委吳誠文下午4時30分將與相關財經首長親上火線開記者會，回應各界憂慮。

台股上周狂瀉7641點，美股科技股上周五再崩跌，面對股災持續擴大，卓揆上周五、六連兩天找來財經部會商討救市方案，金管會隨即宣布第三波限空令，國安基金也證實已進場護盤，證交所和櫃買中心昨天緊急找來十大券商研議對策，力拚化解台股危機。

與此同時，卓榮泰下午3時會先於行政院大禮堂邀請產業及金融業界代表座談，行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員兼國發會主委葉俊顯、吳誠文、發言人李慧芝、經濟部長龔明鑫、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆及中央銀行總裁楊金龍等財經官員都將出席。

此外，座談結束後，下午4時30分於行政院大禮堂舉行記者會，由吳誠文、李慧芝、龔明鑫、莊翠雲、彭金隆及5位產業及金融業界代表出席，除了說明座談內容，也將現場回應媒體提問。