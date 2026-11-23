賴清德總統今天接見第64屆十大傑出青年當選人暨國際青年商會中華民國總會陪同人員時表示，政府會持續搭建舞台讓青年勇敢追夢，透過「青年百億海外圓夢基金計畫」，協助更多年輕人前往世界各地探索視野，再把創新和經驗帶回台灣。

賴總統致詞時表示，很榮幸曾擔任兩屆十傑選拔的評審主委，並感謝青商總會從1963年開始辦理選拔，挖掘一位又一位認真專業、優秀傑出的台灣青年。尤其大家來自不同領域，象徵著「傑出」兩字不會只有一種模式，而是擁有多元的樣貌、具有各種可能性。在他們的身上，可以看見台灣人的三個特質。

賴總統說，第一個特質，在最需要的地方，用自身專業守護國人。花蓮慈濟醫院蕭琦諭護理長，大學時為了照顧家人留在花蓮讀護理，從此守在家鄉的急診第一線，並協助重大災難應變。國家衛生研究院蘇勇曄醫師，因為親人罹癌，立志研究有「癌王」之稱的胰臟癌，因此發現，有些患者的腫瘤標記數值很低，仍可能是高風險族群。另外，農田水利署東港工作站李彥賢站長，上任以來，協調清理淤積多年的渠道，讓原本要等一周的灌溉用水，兩三天就能送到田裡。

第二個特質，賴總統說，把自己的本事教給更多人。台東縣新興國小楊文棟老師，在空軍服役十年後回到台東部落推動美學教育，用石頭、落葉和洛神花帶領孩子創作、認識土地，是孩子們最愛的「大楊老師」；生命教育講師沈利倩老師，將老鷹紅豆的故事寫成繪本，走進全國上百所校園，和孩子談生命、談保育，也談社會如何對不同需求的人更友善。微醺農場創辦人黃衍勳，從研究所回到雲林栽種小黃瓜。面對缺工和極端氣候，運用智慧溫室提升產量和品質，再將技術和經驗分享給更多農友，還透過青年培力工作站，帶動四十多位新人投入農業，從點、線，到面，實在不簡單。

賴總統提到，第三個特質，跨出原有的領域，為台灣開拓新路。競速滑冰陳映竹選手，在滑輪溜冰創下世界紀錄後，換上冰刀，轉戰冰上競速。去年在亞洲冬運拿下台灣隊史首面獎牌，今年又在米蘭冬奧拿下第11名，刷新台灣冬奧最佳成績。芸研科技（Leafy Lab）共同創辦人陳柏彥博士，從化學工程跨進AI與自動化，在麻省理工學院完成學業後，把AI晶片布局的公司帶回台灣，讓原本要花好幾個月的設計工作，縮短成幾天。