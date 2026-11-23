立法院日前三讀通過「普發現金2萬元」特別條例，行政院長卓榮泰是否副署成焦點。國民黨立委王鴻薇今天表示，面對近期股災，她上周已要求卓榮泰表態，至今卻未獲回應。她質疑，卓榮泰是在賭九合一選舉結果，若民進黨選得好，就可能以違憲為由拒絕副署，民眾應在這次選舉中站出來，用選票要行政院副署。

王鴻薇表示，上周她要求行政院長卓榮泰，面對股災，應直接告訴全體國人，到底要不要「發糧賑災」，除了救股市，也將政府先前大豐收的證交稅還稅於民，副署「普發現金兩萬元」特別條例。但直到今天上午，卓榮泰還是沒有回應，卓的意思已經很明顯，就是在賭這次九合一選舉結果，若民進黨選得好，就可以不發兩萬元，並以違憲為由宣布「不副署」。

王鴻薇指出，去年她率先提出還稅於民、普發現金的主張，民進黨當時挾著黨、政、媒優勢，鋪天蓋地批評發錢違憲，甚至帶著大罷免的自信，拒絕普發現金。但隨著大罷免失利，「不願普發現金」成為民進黨與罷團檢討的重大失策，民進黨全黨更是直接翻臉，把過去幫他們背書不能發錢的學者、側翼甩下車，才真的普發現金，讓每個人領到錢。

王鴻薇說，今年連賴清德總統自己都想普發現金，但在計算超徵稅收後，發現政府應該「普發2萬」還敢藏錢，讓民進黨又翻桌不認，高喊違法違憲債留子孫的戲碼。她認為，若民進黨沒有在選舉中失利，人民恐怕就領不到兩萬元；民進黨就是「不痛不會知道錯」，若卓榮泰仍心存僥倖、拒絕副署，民眾應在這次選舉中站出來，用選票要行政院副署，實現真正的還稅於民。