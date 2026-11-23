有民眾在社群平台貼文，指有人試圖將玉山排雲山莊的中華民國國旗降下，改掛民進黨台北市長候選人沈伯洋的「洋流」旗幟，被制止才作罷。國民黨團首席副書記長洪孟楷今天問，沈伯洋認同支持者這種行為嗎？喊話沈伯洋公開譴責。

陳菁徽酸，溫暖的洋流就是這麼有創意，洋流的影響力已經蔓延到玉山，大概是海嘯規模，才有辦法翻山越嶺攻佔玉山，所幸工作人員及時制止，但已經引起許多山友撻伐與憤怒「排雲山莊是台灣登山者共同珍惜的山岳據點，不是任何人可以任意拿來表達個人政治立場、挑戰公共秩序的地方」

陳菁徽說，依據玉山國家公園區域內禁止事項第5點規定，禁止懸掛或放置妨害景觀之物品；第17點規定，除聚落範圍外，園區內禁止從事足以引發社會爭議或衝突的政治性行為或活動。洋流外溢到全台灣，熱情的小水滴，心中所想的是沈伯洋，就要把所有地方都放上沈伯洋，山神看到都畏懼，想說是誰這麼了不起，意圖拉下中華民國國旗，放上造神的洋流大旗。

陳菁徽表示，山林歡迎所有政治立場的人，但排雲山莊的管理不會隨著任何人政治立場而改變，登山的本質應是敬畏自然與無痕山林，意圖宣傳洋流大旗的行為不尊重山林環境，更沒有尊重他人共同使用山林的權利。

洪孟楷也說，支持一位政治人物，竟支持到連中華民國國旗都想取代，政治人物能比國家還大嗎？任何人都有政治立場，也有表達支持的自由，但不能因此逾越界線，排雲山莊是全民共享的公共設施，中華民國國旗更是代表的2350萬人的驕傲，不是可以被特定陣營任意取代的裝飾品。

洪孟楷反問沈伯洋，認同支持者試圖將中華民國國旗換成洋流旗的行為嗎？還是要放任這樣脫序行為持續發生？去年大惡罷為什麼引起反感？就是因為罷免方幾近狂熱，不斷跨越界線，騷擾不同立場的人、在公共場合叫囂，甚至把反對自己的人都打成中共同路人，這樣的二分法，只會讓社會更加對立。

洪孟楷強調，選舉可以競爭，理念可以不同，但絕不能認為支持自己的候選人，就可以為所欲為；政治人物再大，也不能大過國家；選舉熱情再高，也不能超越公共秩序。請沈伯洋陣營公開譴責並要求制止這種不理性手段，人民有權拒絕政治狂熱與脫序行為。