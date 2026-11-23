日本沖繩縣的世界遺產「首里城」22日舉行正殿修復完成儀式，台灣日本關係協會會長謝長廷、駐日本代表處代表李逸洋應邀出席。日本台灣友好議員聯盟會長古屋圭司說，典禮中完全沒有提到台灣，質疑「難道非得如此顧及中國的感受」。

「首里城」2019年慘遭大火侵襲，修復工程近4年，22日中午舉行正殿修復完成儀式，23日中午過後對外開放。

出席儀式的古屋圭司22日於臉書發文表示，這次正殿修復工程，國王房間使用台灣紅檜製作96片木雕裝飾。由於台灣已禁止砍伐紅檜，經多次與時任總統蔡英文及台灣政府相關人士進行非公開協商，才促成這項合作。

古屋圭司提到，基於這段歷史淵源，他以日台友好議員聯盟會長的身分邀請台灣方面出席，典禮當天，台灣方面由謝長廷及李逸洋親自出席。但典禮上完全沒有提及台灣一事，他感到極為遺憾，「難道非得如此顧及中國的感受不可嗎？」

謝長廷在臉書發文，也貼出出席修復完成儀式的照片。他說，「首里城」在他擔任駐日代表任內遭祝融，透過古屋圭司，台灣提供檜木等支援復工。22日他爬著石階上城，非常辛苦，但看到慶祝完工，相信台灣人也感到高興。

對此，外交部回覆中央社提問證實，謝長廷及李逸洋22日應邀出席日本沖繩「首里城正殿復原完成儀式」，與日本各界共同見證深具歷史與文化意義的重要時刻，展現台灣對重要文化資產重建的支持，也充分彰顯台日雙方深厚的友誼與互信。

外交部說，台灣與日本共享自由、民主、人權及法治等基本價值，是彼此極為重要的理念相近夥伴。長期以來，無論是面對重大天然災害時的相互援助與關懷、日本在新冠疫情嚴峻期間捐贈疫苗，或是此次台灣捐贈協助「首里城」重建，均具體實踐「善的循環」，並成為國際社會互助合作的良好典範。

外交部指出，未來將在既有堅實的友好基礎上，持續深化台日雙方在文化、經貿及防災等各領域的實質合作，厚植台日友好情誼，並共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。