檢調選前偵辦多起涉及反滲透法等相關案件被質疑可能影響到選舉，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨的對於犯罪偵辦的標準就是藍綠一致，且不分藍綠都殺無赦，並強調選舉期間不等於司法假期。

檢調近期針對多起涉及反滲透法的案件展開偵辦，有媒體質疑當年宇昌案被認為是配合國民黨的選舉操作手法，對照如今的情況是否有雷同之處？莊瑞雄說，反滲透法是針對境外勢力，指境外勢力到了選舉期間就蠢蠢欲動。

莊瑞雄表示，選舉到了並不會有一個司法假期，並認為，當年宇昌案是國民黨炮製，不過最後也還給前總統蔡英文清白，但對選舉造成重大影響，但相比之下，現在看到司法偵辦的案件是涉及境外資金是否有介入、是不是有買票？

莊瑞雄表示，民進黨團要求司法偵辦的標準就是不分藍綠，並指出，有地方候選人遭到收押，其中也有民進黨的人；莊瑞雄說，選舉就是要乾乾淨淨，任何涉及在選舉期間用不法的手段企圖來影響選舉結果，民進黨主張不分藍綠殺無赦。

民進黨團書記長范雲也說，當年宇昌案的法源跟選舉沒有關係，選擇在選舉期間偵辦，有人就認為不公，那是他們的主張；現在看到反滲透法，是針對選舉期間的境外勢力，認為在選舉期間不處理影響到選舉公平性的案件，變成司法假期，那才是影響到台灣公正的民主選舉。