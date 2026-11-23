九合一選舉在即，外界關注中共對台介選情況，包括近日爆出的桃園市議員候選人周曉芸涉嫌接受中共資金參選事件。陸委會副主委沈有忠表示，此事顯示中共對台已不只是單純介選，更上綱到嚴重的國安問題。

沈有忠今天出席兩岸政策協會舉辦的「APEC峰會後的美中競合：經貿博弈、台海情勢與戰略抉擇」座談會。他在會前接受媒體聯訪，談及周曉芸涉嫌接受中共資金參選一事，作上述表示。

新北地檢署20日表示，民眾黨桃園市議員候選人周曉芸涉嫌接受中共資金參選，檢方就反滲透法部分具體求刑3年6月。檢方查出，周曉芸涉嫌指示他人下載及隨機拍攝民眾面容照片，提供中國網軍製作假帳號，再透過留言、按讚營造周曉芸獲大量支持的假象。

沈有忠進一步指出，周曉芸事件顯示，隨著中共人工智慧（AI）及高科技技術進步，相關手法較過去更加細緻。中國境內有大量臉部辨識系統，近期也運用於香港，如今甚至可能運用於台灣，顯示中共蒐集資訊的範圍不只涉及選舉，也包括日常生活。

他也談到過去中共介選的具體案例，包括2024年曾企圖資助特定人士成立政黨、資助特定候選人，以及透過地下賭盤等方式，以金錢介入台灣選舉。而檢調單位及國安局已蒐集相關具體事證，待進入司法程序後，將再向國人報告。

沈有忠呼籲國人提高警覺，了解中共介選的情況，並指出中共對台灣民主的破壞不僅發生在選舉期間。他也盼中共能以客觀態度看待台灣選舉，了解台灣民主政治的運作。

沈有忠還表示，這次選舉收到相當多國外觀選人士申請來台，不僅包括陸港澳，也有許多其他國家的團體。只要合法申請並經主管機關許可，都樂見各界來台觀察台灣活潑的選舉。