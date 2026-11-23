選罷法規定，選前十天任何人不得以任何方式論及民調，但民進黨新北市長候選人蘇巧慧廿日赴台中助選，公開談及民調相關內容。國民黨新北市長候選人李四川昨酸，「所有法令好像對蘇家都沒有用」；蘇巧慧回應，當時講的是「他們三人（蘇巧慧、何欣純、沈伯洋）一開始出來的時候都不被看好，完全沒提到民調數據」。

2026-11-23 00:06