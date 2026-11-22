據透露，閣揆卓榮泰將在周一（明日）下午召集包括金融業以及其他產業代表，和部會首長召開大型財經會議討論護市大計，可說是歷來卓揆所召集護市會議規模最大的一場，不僅財政部、經濟部、國發會等部會首長將出席，包括金融總會、工商協進會等相關產業公會也都會出席，尤其在金融業部分，據了解，多家旗下有大型壽險公司的民營大型金控高層也將出席，卓揆將透過這場大型會議，親自面對面向產業高層拜託，希望能加入台股的護市行列。

2026-11-22 22:51