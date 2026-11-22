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穩定國內金融市場信心 政院：卓揆周一下午與相關產業公協會會面
台股連番重挫，為穩定國內資本市場，行政院長卓榮泰連近日數度召集財經首長聽取相關報告。行政院今天深夜預告，行政院長卓榮泰明天（23日）下午3時將邀集國內金融業、科技及工商產業公協會代表會面，展現政府持續維護投資人對國內經濟發展信心。
因應股市波動，國安基金6日宣布啟動史上第10次護盤，金管會連續祭出限空措施。本報稍早揭露，據透露，卓揆將在周一下午召集包括金融業以及其他產業代表，和部會首長召開大型財經會議討論護市大計，金融總會、工商協進會等相關產業公會也都會出席。
行政院發言人李慧今天深夜透過媒體群組指出，近期因國際情勢變化，卓揆關心國內產業及金融市場發展，近日已數次聽取財經首長報告，為進一步穩定國內金融市場信心，卓揆明天下午3時將邀集國內金融業、科技及工商產業公協會代表會面，展現政府持續維護投資人對國內經濟發展信心。
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