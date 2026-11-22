據透露，閣揆卓榮泰將在周一（明日）下午召集包括金融業以及其他產業代表，和部會首長召開大型財經會議討論護市大計，可說是歷來卓揆所召集護市會議規模最大的一場，不僅財政部、經濟部、國發會等部會首長將出席，包括金融總會、工商協進會等相關產業公會也都會出席，尤其在金融業部分，據了解，多家旗下有大型壽險公司的民營大型金控高層也將出席，卓揆將透過這場大型會議，親自面對面向產業高層拜託，希望能加入台股的護市行列。

傍晚已有與會者接到開會通知，尤其是大型壽險金控也在獲邀與會行列，顯見壽險買盤的重要性。知情人士指出，倘若講護盤，國安基金之外，手上銀彈充沛的壽險公司如果能加入買股行列，將對買盤有相當的激勵作用，就看這些公司何時出手。

行政院發言人李慧芝指出，近期因國際情勢變化，行政院卓榮泰院長關心國內產業及金融市場發展，近日已數次聽取財經首長報告，為進一步穩定國內金融市場信心，卓院長明天下午3時將邀集國內金融業、科技及工商產業公協會代表會面，展現政府持續維護投資人對國內經濟發展信心。

除此之外，鼓勵各大產業龍頭加入實施「庫藏股」的行列，也是這場會議的重頭戲。金管會在21日宣布的救市5措施中，就提到鼓勵上市（櫃）公司適時實施庫藏股，於115年第4季至116年第1季期間屆滿或執行完畢，可納入115年ESG評鑑指標得分。