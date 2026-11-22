選舉剩下不到一周，賴清德總統在替黨籍新竹市長候選人莊競程助選的場合上，表示所謂棒球場弊案已偵結、毫無問題；更說新的新竹棒球場只辦了一場交流賽就沒了、中職沒有到新竹舉辦賽事，稱棒球場如今是「閒置」。然而，賴總統若只會把棒球作為選舉操作的工具，可能稱不上是真正的球迷。

回過頭看，2022年在林智堅新竹市長任內，替新的（以當時來看）新竹棒球場風光舉辦職辦賽事，還大動作邀請蔡前總統開球。沒想到只打了兩場比賽，就讓多名球員受傷，更因此斷送了林哲瑄的球員生涯。

高虹安上任市長後，市府提出林市府的多項缺失並針對場地開挖，曾質疑球場下方有大量營建廢棄物與圖利；而在歷經多年無作為後，終於在今年七月，監院表示新竹棒球場的確存在「未完成驗收即先行使用」、「工程未達契約效能標準」、「結構安全疑慮」，以及「採購、監造與契約執行」等缺失。

到了八月，竹檢偵結本案，前市長林智堅涉貪汙及偽造文書等部分因罪證不足不起訴；四名工程人員則因登載不實獲緩起訴，高檢署也已於10月初駁回再議確定，法律上似乎都已塵埃落定。

然而，即使監院提出林市府的眾多缺失，卻沒有一人須為此負起政治責任。而真正的球迷該問的，應是林市府引以為傲的球場，經過聯盟球隊與球員「賣命」實測成效「可怕」；開挖後在「零異物」區域挖出磚石、鋼筋及大量施工垃圾；大聯盟專家勘驗，亦指出表層排水不佳、石層細粉堵塞排水、內野土壤級配不符標準等問題。請問賴總統，身為忠實的棒球迷，這樣的棒球場你能接受嗎？若今天受傷甚至因此退役的是統一獅球員，你能接受嗎？

還好，高市府一邊訴訟，仍一邊推進改善工程，才讓球場於今年9月14日完成驗收，成為一座真正能實戰的球場。11月1日至3日，竹市府更邀請新竹市城市棒球隊、國體大棒球隊、日本栃木金色勇士隊以及韓國職棒尚武鳳凰隊，在嶄新的新竹棒球場進行5場賽事，並獲得眾球員與球迷的認可。

要不是林前市府急功近利，想以棒球場作為政績，何須折損優秀的球員？何須讓該有的比賽轉戰他處？何須讓已簽約的味全龍不願再續約？高市府現在成功讓新竹棒球場重出江湖，讓民眾對將來新竹舉辦職棒比賽、甚至更高等級的賽事有了更多期望，這才是對球迷負責的態度。

選舉到了，賴總統只會講選舉話不不令人意外；但該澄清的還是得澄清。一來，球場九月中旬才驗收，中職在2022年之後已訂定檢測辦法，改採須先完成竣工驗收、由中職場勘認證後才能排入賽程，高市府於9月18日邀請中職與棒協前往新竹市立棒球場場勘，棒協在十月同意，中職卻遲未回覆，今年中職比賽當然不可能在此地舉行。

此外，棒協驗收後，新竹棒球場不只已舉辦多場交流賽，還舉行了爆米花聯盟賽事，絕非賴總統口中的「一場」。賴總統說的這些話，足證其說自己是一名真正的、資深的棒球迷，必須打上大大的問號！