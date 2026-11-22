民眾黨創黨主席柯文哲今天到宜蘭站台，向小草喊話縣長選舉支持國民黨的吳宗憲，他痛批賴清德總統上任兩年多來，對台灣最大傷害是「製造社會對立」，另一傷害是「司法開始不被人民信任」，就連他現在出去輔選在店家吃個東西，都擔心這家店會不會被青鳥出征。

柯文哲今天到宜蘭站台致詞後離開會場，未與國民黨主席鄭麗文同框。柯文哲說，他說，其實賴清德上任這兩年多來，對台灣最大的傷害是製造社會對立，台灣人其實本來很善良，他現在出去助選，還擔心去店家吃過飯後，這家店會不會被青鳥做記號？被上網圍攻？為什麼這個社會變成對立與分立？

他說，賴清德對台灣另外一個傷害是「司法開始不被人民信任」，司法本來在台灣的社會信任度就不高，但這兩年就做得更差，司法不可以變成有權力者的政治工具，社會本來對司法信任度就不高，現在賴清德執政，司法根本沒人相信，這是最糟糕。

他強調，司法應該是國家最後一道防線，應當被人民信任，現卻變政治工具，這樣國家以後沒有辦法做事。