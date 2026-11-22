媒體報導有無人機業者藉由政黨關係取得政府標案及補助，遭點名的台灣希望創新公司今下午駁斥不實指控，強調受託執行無人機展演，係提供專業服務，與任何政黨均無關。

台灣希望創新公司今透過新聞稿指出，相關指控省略各案招標條件、審查程序及事件發生的時序，僅憑本公司歷年得標及獲補助結果，即推論因政黨關係取得利益，這項推論欠缺事證，有誤導社會大眾之虞。

台灣希望創新公司強調，公司歷年依各案招標條件參與投標，經機關依程序審查後取得標案。各項補助亦依計畫規定提出申請，經審查後核定。相關事項應回歸各案的招標、審查及核定資料檢視。爆料者應對所爆料內容，提出可供查證事證，以受公評。

業者強調，將公司多年來得標及獲補助紀錄與選舉活動牽連，已損及公司聲譽，也使外界對台灣無人機產業長期投入自主研發與國產化的努力產生誤解。對於媒體刊載相關指控前未向本公司查證，深表遺憾。

台灣希望創新公司呼籲媒體在刊載或轉述爆料內容前，應主動核對各案資料與事件時序，向相關機關及當事人求證，並完整呈現各方說明，公司願配合相關單位查證，就各案提供具體說明。