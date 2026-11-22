國民黨立委王鴻薇表示，數位身分證至今一張都沒有正式上路，內政部明年仍編4870萬餘元預算，還要一路支付到2030年。內政部戶政司長陳永智說，政策暫緩後，政府分10年支付中央印製廠設備折舊費用，已支付8.49億元，還有2.48億元尚未支付。王鴻薇點名賴清德總統，批評錯誤政策比貪汙更可怕。

王鴻薇在立法院內政委員會指出，數位身分證原要全面換發，因資安及個資保護問題暫緩，累計預算數已達10.2億元，實現數約8.2億元，政府投入大筆經費，最後連一張數位身分證都沒有正式發行，人民納稅錢形同打水漂。

內政部長劉世芳說，當年因新式身分證存在資安疑慮，導致政策無法繼續推動，後續與廠商發生履約問題，經過多次協商，最終費用合計10.97億元。陳永智表示，政策暫緩後，政府必須分10年支付中央印製廠設備折舊費用，目前已經支付8.49億元，還有2.48億元尚未支付，預計要到2030年才能付清。

王鴻薇指出，2018年12月賴清德擔任行政院長期間，推動全面換發數位身分證，將其列為智慧政府重要基礎建設，原訂總經費高達48億9285萬元，政府沒有做好成本效益及風險評估，先發包採購設備、投入場地及人事成本，最後政策喊卡，導致政府必須持續支付費用。

王鴻薇說，內政部前部長林右昌曾聲稱，相關支出不是賠償，是已經把停損金額降低到最好的結果，難道政府浪費公帑，人民還得感謝民進黨，數位身分證推動多年，至今沒有成果，政府仍年年編列近5000萬元支付廠商，已經花掉8億多元，未來還有2.48億元要付，變成長期消耗公帑的錢坑，政策失敗的代價，全部由納稅人承擔，賴總統應該出面向國人道歉。