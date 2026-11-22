加拿大媒體與專家代表團一行8人剛結束6天訪台行程，離台前接受中央社訪問，對台灣自由民主和經濟發展的成就讚嘆不已，認為台灣是世界上以小搏大、抵禦大國恫嚇最成功的典範。

首度訪台的世界反極端主義網絡（WAEN）執行長拉米齊（Khalid Ramizy）對中央社電話採訪表示，他造訪過世界許多和台灣處境類似的國家，飽受極權大國的威脅或侵害，但這些國家的人民多數都只提到害怕恐懼、渴望和平，甚至想離開自己的國家；但台灣的人民卻把憂慮化成力量，積極拿出對策來防禦敵人的侵害。「從金門到台灣本島，無論是軍事上、政治上和生活上，我都能感受到全民防衛韌性，這是其他國家應學習的。」

獨立媒體「The Line」共同創辦人格爾森（JenGerson）、「Western Standard」新聞集團副主席內勒（Dave Naylor）也都是首度踏上台灣土地，非常喜歡台灣的民主活力。他們對參訪金門印象深刻，看見2公里之外的海域陸地就是中國大陸，一個充滿政治禁區的地方，真是百感交集。

訪問行程除了登金門島外，還拜會外交部、國安會、黑熊學院，並參訪中正紀念堂、國家人權博物館、台灣博物館、故宮博物院等，親身感受台灣的軟硬雙重實力。

加拿大前駐華外交官、中國問題專家柏頓（CharlesBurton）說，台灣是從威權統治走向民主政治的模範生，還能保持強大的經貿實力，是不可小覷的國度。他說：「台灣在保留深厚中華文化底蘊的同時，成功運作良好的現代民主，打破『 威權專制最適合華人社會制度 』 的說法。我希望不久的將來，中國也能像台灣一樣。」

代表團訪台之際，正值加拿大總理卡尼（MarkCarney）在中國參與APEC峰會，並與中國國家主席習近平會晤，進一步深化加中經貿關係。

加拿大時政評論員公子沈是訪問團的組織者，行程由聯電創辦人曹興誠資助、台北信民協會協辦。

公子沈說，此訪問團是首度由民間自發性組織，並非台灣官方主導安排。當全球傳統媒體焦點在關注中國時，透過他們這群新媒體人獨特的視角，可以呈現最真實的台灣面貌給世人看。「就是想互別苗頭。中國宏大敘事的樣板大家看得很多了，世人應該多認識台灣有溫度的踏實感。」

「真相電子報」知名調查記者庫柏（Sam Cooper）對加拿大自由黨政府和中國變得更親近感到憂慮，他不喜歡渥太華利用加美關係做擋箭牌，以此作為靠近中國的理由。「如果要找合作夥伴，台灣絕對比中國更值得信賴。」