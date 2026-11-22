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核電公投投票率有望逾5成 許宇甄：人民要穩定供電、合理電價
學者專家預估重啟核電公投投票率有望突破五成，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，樂見民眾關心台灣能源政策，人民需要的是穩定供電、合理電價，而從水庫光電爭議持續延燒，到產業面臨供電穩定與能源成本壓力，民進黨錯誤能源政策的代價，正在由全民承擔。
許宇甄指出，近期台股受到國際因素衝擊大幅震盪，政府更應積極穩定投資信心。全球都在布局AI與高科技產業，台灣卻把安全核能排除在能源選項之外，讓企業擔憂未來供電與電價。她質疑，民進黨嘴上喊拚經濟，實際卻用意識形態綁架能源政策，甚至讓光電板進入水庫，引發民眾對水源安全的疑慮，這樣的政策人民如何安心？
許宇甄強調，11月28日不只是地方選舉，更是全民檢驗賴政府能源政策的重要時刻。國民黨團將全力宣傳核電公投，提醒所有選民當天除了選舉票，更要記得領取公投票投下「同意票」，要讓政府知道，台灣的能源未來應由人民決定，不能繼續被民進黨的意識形態綁架。
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