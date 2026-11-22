國民黨文傳會主委陳以信今表示，從烏山頭、阿公店水庫光電爭議，到翡翠水庫是否設置光電板，能源政策已成為全民關注焦點。國民黨團更在立法院提案要求民生及灌溉用水水庫光電全面退場，日前已逕付二讀、交付協商，顯示水資源保護與能源政策正受到高度關注。

陳以信質疑，民進黨台北市長候選人沈伯洋面對翡翠水庫光電問題，最初未直接表態，遭質疑後才強調反對；民進黨台南市長候選人陳亭妃對烏山頭水庫光電現況的說法也引發爭議。兩人都應清楚交代政策立場，不能讓人民猜測到底支持什麼、反對什麼。

陳以信批評，行政院一方面派經濟部代表擔任核能公投反方，一方面又對核電重啟及新型核能技術表示可以評估。究竟還要不要堅持非核家園？安全核能是否仍是政府能源選項？賴政府不能繼續迴避，必須向全民說清楚。

陳以信指出，媒體報導核能專家認為，此次核能公投併同九合一選舉舉行，投票率可望超過五成。國民黨已透過北中南大型造勢、近百場地方宣講、青年助講團深入夜市與市場，以及網路廣告、創意動畫與短影音擴大政策討論，最後一周將持續加強宣傳。

陳以信強調，國民黨不預測公投結果，尤其過去核能公投的民意表達與政府後續政策之間存在爭議，值得社會重新檢視。11月28日除了地方選舉，還有一張攸關國家能源政策的公投票，期待全民充分了解正反意見，透過民主程序清楚表達對台灣能源未來的選擇！