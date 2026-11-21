高雄阿公店水庫及鳳山水庫光電板議題延燒，高市府經發局今天表示，兩案關鍵程序均於前市長韓國瑜任內完成，且留有明確行政紀錄，呼籲外界回歸事實與法定權責，勿造成社會誤解。議員邱于軒以公文反駁，2017年經濟部先公告修改鳳山水庫申請許可事項允設發電設施、後續解除重要濕地身分，真正同意在鳳山水庫上裝設光電板的市長應該是陳菊。

國民黨高雄市長候選人柯志恩強調，現在市民關心並不是「是誰核准的」，以鳳山水庫為例，從招標、許可、動工到完工啟用，共經歷了三任市長，所以不是任何一個市長任期單獨決定的。無論是哪一任市長推動、哪一個政黨支持，只要涉及環境保護與市民安全，就應該勇於檢討、該改就改，所以她主張逐步拆除現有水庫中的水上型光電板。

針對近日有立委指稱，現任高市府同意鳳山及阿公店水庫設置光電板等相關評論。高市府經發局今天駁斥，強調兩案關鍵程序均於前市長韓國瑜任內完成，外界進行評論前應善盡查證義務。

經發局指出，鳳山水庫光電案市府依中央要求就地方權管法令提供審查意見，於2019年5月27日即由時任市長韓國瑜具名函復中央籌設許可審查意見。阿公店水庫光電案，最終設備登記審查同樣於韓國瑜市長任內2019年5月21日完成核准。

國民黨議員邱于軒去年就曾在議會質詢光電板的議題，並向自來水公司索取資料。她表示，鳳山水庫供應民生用水跟工業用水，2016年蔡英文總統上任後推動綠電，2017年4月經濟部修改鳳山水庫申請許可、10月通過光電四期計畫，後續鳳山水庫解除重要濕地身分、環境部也同意免環評，前市長陳菊就可以決定可不可以施作光電板，若不同意就不會有後續動作，經發局所言不夠完整。

除高市府經發局說明外，阿公店水庫光電板分兩期工程。水利署官網指出，阿公店水庫設置國內第一座水庫太陽能光電示範區，於2016年8月19日由辰亞能源公司得標，2017年2月17開工，歷經4個月施工，同年6月26日完成第一期裝置容量2.32MW併聯發電，同公司另提出第二期累計裝置容量9.993MW（百萬瓦特）的評估報告，預計將在2018年底前完成設置。

按水利署官網所述，時任高雄市長為陳菊。

2017年經濟部發文公告修改鳳山水庫申請許可。圖／議員邱于軒提供

2017年經濟部發文公告修改鳳山水庫申請許可。圖／議員邱于軒提供

2017年經濟部發文公告修改鳳山水庫申請許可。圖／議員邱于軒提供