立院修法老農津貼提高至新台幣1.5萬元，行政院長卓榮泰決定不副署。國民黨團書記長許宇甄今天表示，這是對全台老農最深的背叛，是對全國最高民意的國會最嚴重的侮辱，卓榮泰再次對台灣的民主法治作出最壞的示範。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，行政院今年1月就提出將老農津貼從每月8110元提高至1萬元，每月增加1890元，相關經費已編入今年追加預算及明年總預算案。一句「背叛老農」，抹煞政府已經提出方案、編列經費的事實。

莊瑞雄說，「照國民黨這套做法，在野黨也太好當了吧？老農津貼，政府提1萬元，國民黨就喊1萬5千元。普發現金，政府提1萬元，國民黨就喊2萬元。政府每提出一項照顧人民的政策，國民黨就只有一招，叫做加碼。數字喊完了，財源呢？」

行政院20日表示，立法院版「老年農民福利津貼暫行條例」修法大幅增加政府財政負擔、未依程序徵詢行政院意見，且違反憲政權力分立，卓榮泰已決定不副署。政院版調增老農津貼至新台幣1萬元的方案，相關經費已編入追加預算案等。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄今天發布新聞稿指出，卓榮泰不副署立法院三讀通過的「老年農民福利津貼暫行條例」，是對全台老農最深的背叛，國民黨團要為全國53萬名農民同胞，向政府提出最嚴重的抗議。

許宇甄表示，立法院正式三讀通過的法律，行政院長依憲法副署，這不是權利，這是義務，但現今行政院屢次以不予副署作為對抗國會的武器，就是對台灣民主法治再一次作出最壞的示範。

許宇甄指出，調升老農津貼更是朝野各政黨，甚至包含行政院在內的社會共識，如今行政院片面拒絕副署，以這種超級否決權架空國會，就是對代表全國最高民意的國會最嚴重的侮辱。

莊瑞雄表示，朝野都支持提高老農津貼。國民黨主張每月1萬5千元，依行政院估算，相較現行制度，每年將增加約320億元支出。如果沒有穩定財源，就可能排擠其他農業建設和農民支持措施。從颱風過後的救助、平時的農業保險，到灌溉設施改善、農機更新和冷鏈建設，每一筆都關係到農民遇到災害能不能撐過去、收成後能不能賣到好價錢。

莊瑞雄說，「退休的農民要顧，還在田裡打拚的農民也要顧」，國民黨既然主張兩邊都要照顧，就請許委員把帳攤開來，說清楚今年的錢從哪裡來、明年和後年又怎麼支應；「加碼只要改一個數字，照顧農民要把每一筆帳都算清楚。」

對於許宇甄指不副署是「侮辱國會」，莊瑞雄表示，立法院有立法權，行政院有提出預算、統籌財源的責任。行政院已說明，這次修法涉及大幅增加長期支出，立法院修法前未依規定徵詢行政院意見。雙方對副署有不同見解，可以就憲法權責與程序公開辯論。

莊瑞雄進一步指出，農業部已說明，將依立法院通過的追加預算辦理前置作業，民進黨團會要求農業部儘快公布1萬元方案的發放時程及補發方式，讓農民朋友好安排生活。