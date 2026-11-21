國民黨今推出英文Podcast節目，介紹國民黨的政策理念與核心價值。首集由國際事務部主任董佳瑜與海外部主任吳亮儀對談，聚焦兩岸關係、九二共識、國防安全及能源政策等國際關注議題，透過英文對話，回應國際社會對國民黨的疑問與誤解，說明國民黨對台灣未來與區域和平的主張。

國民黨表示，面對快速變動的國際局勢，台灣需要更多對話而非對立，國際社會也需要更全面理解台灣不同的政治聲音。推出英文Podcast，就是希望打破語言與資訊隔閡，讓國際友人不必透過片面解讀，而能直接了解國民黨的政策立場與思考方向，建立更開放、更直接的國際溝通管道。

首集主持人董佳瑜擁有美國哈佛法學院法學博士（JD）及英國劍橋大學碩士學位，現任國民黨國際事務部主任，主責政黨外交與國際溝通，曾隨鄭麗文主席參訪北京及美國，長期參與國民黨與外國媒體、駐台使館的交流。

海外部主任吳亮儀則擁有紐約大學國際關係碩士學位，曾任溫玉霞、江啟臣等立委辦公室幕僚，也曾在國民黨國際部服務四年，熟悉國際事務、僑務及台商議題。兩人結合國際視野與第一線實務經驗，深入討論國民黨面對的國際溝通挑戰。

針對國際社會關切國民黨是否「親北京」、如何理解「九二共識」等問題，董佳瑜與吳亮儀強調，國民黨堅持中華民國憲法，捍衛台灣的民主、自由、法治與人權，這些核心價值不會因為兩岸交流而改變。 國民黨主張以對話降低誤判、以交流化解敵意，維持兩岸溝通管道並不代表放棄原則，而是希望在堅守民主制度與台灣人民權益的前提下，為兩岸和平及文化、教育等民間交流創造更多空間。

在能源政策方面，董佳瑜指出，人工智慧與半導體產業是台灣經濟發展的重要支柱，穩定、充足且具競爭力的電力供應，更是吸引國際投資的關鍵條件。國民黨支持在確保核能安全的前提下推動核電重啟，並與再生能源共同發展，建立兼顧能源安全、產業競爭力與減碳目標的務實能源政策。

國民黨國際部表示，英文Podcast不僅是介紹政策的新平台，更希望成為國民黨與國際社會雙向交流的重要橋梁。未來將持續邀請國內外學者、專家及各界人士，針對兩岸關係、國際政治、民主發展及台灣社會等議題展開多元對話，也歡迎海內外觀眾留言提問，讓國際交流不再只是單向說明，而能透過持續對話增進理解。

國民黨強調，讓世界更了解國民黨，也讓國民黨更了解世界。 未來將持續透過英文Podcast及各種國際交流管道，向國際社會傳遞國民黨堅持民主、維護和平、重視安全與追求繁榮的政策理念。