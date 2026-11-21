台北市長蔣萬安上午宣布，守護好水，絕不退讓，發起成立「台灣好水聯盟」，拒絕光電板染指民生與灌溉用水。蔣萬安上午赴東湖市場掃街受訪表示，希望宣示化成具體的承諾，讓所有不分黨派的縣市長候選人都能夠參與這一次的承諾公約。

蔣萬安的兩大主張，包括，第一，未來所有涉及供應民生用水、灌溉用水或作為民生備援水源的水庫，一律禁止設置水面型光電設施。二、立即拆除已設置於供應民生用水、灌溉用水水庫的水面型光電板。

蔣萬安上午掃街受訪，對於是否邀請綠營的縣市首長，包含沈伯洋一起來簽？蔣萬安指出，市民朋友非常關心用水的安全，以及供水，也都希望能夠維持好的水質，不要在水庫上面設置光電板。

蔣萬安表示，昨天立法院也有相關的法案逕付二讀，也看到很多不分黨派的候選人，參與這次縣市長選舉的也都響應。所以希望把宣示化成具體的承諾，讓所有不分黨派的縣市長候選人都能夠參與這一次的承諾公約。