台北市長蔣萬安今天成立「台灣好水聯盟」，要「拒絕光電板染指民生與灌溉用水」，邀請全台各縣市首長及縣市首長候選人，共同簽署「好水公約」。台南市長候選人謝龍介回應說，「我會簽署，全力支持台灣好水聯盟」。

謝龍介說，守護用水安全不分南北、不分黨派，台南鄉親應該得到同樣的保障。「我的立場一直很清楚，烏山頭水庫光電板一定依法拆除，上任就處理，一年內沒有拆除辭職向鄉親謝罪，不能讓鄉親等到2032年。」

對於公約提出的禁止新增、拆除既有水庫光電設施，謝龍介說他都支持，「也邀請陳亭妃一起簽署」。他說，要當市長，就要展現為市民負責的態度與擔當，拿出具體行動，讓鄉親安心。