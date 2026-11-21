立法院昨日三讀通過「115年度中央政府總預算追加預算案」，行政院人事總處昨晚表示，已將今年度軍公教專業加給及主管職務加給各定額調增2000元等規定函知各主管機關，待追加預算案完成法定程序後，便會溯自7月1日生效。預計在總統公布生效後，最快下個月就能發放入帳。

行政院會今年7月通過「軍公教員工待遇提升方案」，包括專業加給（含教師學術研究加給）與主管職務加給定額調增2000元、以及待遇通案調增4％等二項調薪方案。適用對象包括軍公教人員、技工工友（含駕駛）及約聘僱人員，估計有72萬名軍公教、技工工友及約聘僱人員受惠。

其中定額調增2000元部分，追溯到今年7月1日生效，由各機關學校配合今年度追加預算的程序完成補發作業。人事總處昨晚表示，行政院已將定額調增的相關規定函知各主管機關轉知所屬機關學校，且要求各機關學校循行政程序儘速完成後續調待補發作業。

人事總處並表示，明年將實施的通案調增4%方案，已經納入116年度中央政府總預算編列，待立法院三讀後才能發放。依照往例，假如明年度總預算來不及在年底三讀，導致無法如期在明年元旦起發放，也會在總預算案三讀後補發。