台北市長蔣萬安今指出，守護好水，絕不退讓，成立「台灣好水聯盟」，拒絕光電板染指民生與灌溉用水，兩大主張，第一，未來所有涉及供應民生用水、灌溉用水或作為民生備援水源的水庫，一律禁止設置水面型光電設施。二、立即拆除已設置於供應民生用水、灌溉用水水庫的水面型光電板。

經濟部水利署爆出三年三度發文詢問翡翠水庫管理局能否設置光電板，北市府三度拒絕，各地水庫蓋光電板，也延燒全台。

蔣萬安發臉書指出，一座水庫，承接的不只是雨水，更是千萬家庭的日常、農民一年的收成，以及乾旱時的供水需求。守護水源，讓人民喝得安心，是政府不能退讓的責任。

他發起「台灣好水聯盟」，邀請全台各縣市首長及縣市首長候選人，共同簽署「好水公約」，以具體的承諾與行動，將人民的用水安全放在第一位。

蔣萬安指出，好水聯盟兩大主張，不論是翡翠水庫，還是台南烏山頭水庫、高雄阿公店水庫，只要攸關民生用水與農業灌溉，都應受到同樣嚴格的保護。守護好水，不該因縣市、因黨派顏色而有不同標準。

蔣萬安指出，翡翠水庫攸關大台北地區600萬人的民生用水。過去，面對中央連續三年來函盤點光電設置潛力，北市府始終堅定把關、明確反對。「不管中央再來函幾次，我的立場都不會改變」。守護水源，不能只回答「目前沒有計畫」或「尊重經濟部」，更要清楚承諾：未來面對同樣的選擇，是否願意堅定說不，把人民的用水安全放在第一順位。

蔣萬安表示，水源跨越行政界線，水源保護不該各自為政。誠摯邀請全台各縣市首長及縣市首長候選人，不分黨派，共同簽署公約，讓在民生用水水庫上禁止新增、拆除既有光電設施的主張，成為全國一致的水源保護原則。

「從台北出發，全台灣一起守護好水。」蔣萬安表示，守住每一座水庫，就是守住家家戶戶每天喝的水、農民賴以維生的田，也守住下一代安心用水的權利。

翡翠水庫能否設置光電板，成選戰議題。圖／聯合報系資料照