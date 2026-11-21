將接任下屆美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席的貝拉今天表示，美國國會與官方政策基於台灣關係法與六項保證沒有改變。預期下屆國會就任後，跨黨派台灣連線及兩院外交委員會將持續支持台灣。

美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席、民主黨外交委員會亞太小組首席議員貝拉（Ami Bera），20日出席全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute，GTI）在國會山莊舉行的「如果中國吞併台灣：對美國和世界的影響」研討會後，接受記者訪問。

美國新一屆國會明年1月3日將就任，貝拉預計接任眾院外委會亞太小組主席，近期與黨內高層會商下屆重要議題。

他表示，各方討論區域和平及繁榮，這是系列議題。人工智慧（AI）進展快速，必須與北京討論設置護欄及其相關內容。美國必須維繫及重建與盟邦日本、韓國的三邊關係，並再度確認四方安全對話（Quad）機制，這非常重要，但討論並非沒有歧異。

貝拉說：「期間同時討論再度向台灣人民確認，美國國會與官方政策基於台灣關係法與六項保證，沒有改變。」

貝拉對美中俄元首在亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間會晤表示，總統川普（Donald Trump）前所未有的與2個美國潛在對手同桌，當中包括國際罪犯普丁（Vladimir Putin），國會將瞭解白宮的說明、峰會內容與涉及的政策。

貝拉在研討會中指出，台灣的未來由台灣人民決定，這並非僅是民主黨和共和黨的個別政策，這是美國國會的政策。

他預期，下屆國會就任後會繼續見到堅實的跨黨派台灣連線發言與支持，及兩院外委會的支持。