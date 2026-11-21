九合一選戰倒數，行政院昨天宣布不副署立院月初三讀通過的老農津貼每月一點五萬元法案。這是閣揆卓榮泰第十度不副署立院三讀的法案。政院稱已擬妥老農津貼提高至一萬元的方案，在野黨批卓揆十次不副署根本是「十大惡行」。

總統府函文指出，立院咨請總統公布三讀法案，然卓揆表明，本次修法大幅調增老農津貼發放額度，排擠其他農業建設及農民支持措施，有礙整體農業發展及農民權益保障，也侵害行政院依憲法形成施政計畫及提出預算之權；基於行政院長副署權，決定不副署。另以合妥方式保障老農權益。

行政院發言人李慧芝表示，行政院在全面檢討各項津貼後，已提出整體社福政策提升規畫，其中包含調高老農津貼到每月一萬元，相關經費已編入今年度追加預算案及明年度總預算案。

農業部表示，將依立法院通過的今年度追加預算經費，辦理相關前置作業。農業部必在合法合憲範圍內採取妥適因應措施，照顧農民並兼顧維護財政健全。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄說，卓揆十次不副署是「十大惡行」；行政院非憲法法庭，卓榮泰更不是立法院的太上皇；卓揆既聲稱將以其他方式保障老農權益，就應立即公布具體方案、財源與實施時程。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，依據衛福部公告的今年每月最低生活費，各地早已超過一萬五千元，立法院修法只是給老農晚年生活最基本的保障；如此卑微的期待，賴清德總統和卓榮泰仍冷血否決，請問所有掛民進黨籍參選縣市首長的候選人：「賴總統、卓榮泰如此漠視老農，你們認同嗎？」

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，財源在哪、政府能否負擔，都須思考，黨團支持政院不副署決定。

國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷昨晚揭露，昨天下午民進黨團竟試圖臨時偷渡增加老農津貼的提案。一邊行政院不副署，另一邊民進黨團卻在立法院提案增加津貼。這種「神也是你、鬼也是你」的作法，再次證明民進黨的雙重標準，根本沒有下限。只能說全台最大包牌集團，再一次出現在國人面前。

洪孟楷說，民進黨團提出的內容，不只調整老農津貼，還要擴大發放對象，所需的預算規模，恐怕比提高到一萬五千元還龐大。過去口口聲聲說要遵守財政紀律、預算規模不足，難道都是假的？說穿了，就是只能民進黨自己發，人民透過立法院爭取就不行。