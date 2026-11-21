技術可行，不代表財務可行、能夠發電，不代表值得付出代價。當政府一味追求再生能源百分之廿的目標時，使農地、魚塭、水庫、歷史建築都成盤點對象，如今該檢討的不該是執行速度，而是當初能源政策的錯誤邏輯。台灣能源轉型走到今天，問題從不是要不要綠能，而是綠能究竟能設在哪裡、成本是否合理、有無必要為達標，而犧牲其他公共利益。

回頭看蔡政府推動的非核家園，原規畫以天然氣及再生能源填補核能退場後的供電缺口，再生能源占比百分之廿成為重要政策目標。但台灣天然氣高度仰賴進口，其價格易受國際情勢牽動，俄烏戰爭、中東衝突都推升燃料成本，台電財務及產業用電均承受壓力，而發展太陽光電、離岸風電等再生能源，也非毫無成本負擔。

為達綠能占比兩成的目標，社會付出可觀的代價，以近期高度討論的太陽光電為例，農地種電引發滅農爭議，漁電共生衍生養殖與生態問題，不久前還發生漁電共生開發商涉詐貸，使案場停擺，成閒置爛尾場事件；水庫光電則引發水質疑慮，如今連故宮等歷史建築屋頂也被納入評估，種種都是能源轉型所付出的成本。

政府不能只計算增加多少裝置容量，卻忽略土地、水源、生態及文化資產的代價。屋頂有空間，不代表適合裝設光電板；技術上做得到，不代表日照條件、維護成本符合經濟效益。能源政策不能將「可以做」等同「值得做」。

能源轉型不該成為需「限時破案」的政策，當各類能源轉型項目都受限時，就該重新檢視，審視是否有合理的成本效益、環境承載力與能源安全，綠能能否在適合之處穩健發展，而不是讓全民為不合時宜的政策目標埋單。