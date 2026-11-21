行政院今年提出史上最高追加預算案，歲出規模共六○七六億元。立法院昨天三讀通過，一毛未刪。國民黨立法院黨團在選前大轉彎，「有條件放行」四二一三億元的中油、台電補貼與增資案；通過主決議要求賴政府至後年一月底之前，全面凍漲油電價格。

行政院發言人李慧芝轉述，行政院長卓榮泰感謝立法院朝野黨團以國家安全與人民福祉為念，讓追加預算順利通過；這是行政與立法良性互動的展現，也是回應民意的具體行動。

立法院會昨天處理行政院一一五年度追加預算案，原本藍白黨團均提案刪除中油增資案二三三八億元，藍營臨時轉彎撤案。針對民眾黨團提出的刪減案，國民黨立委人在現場但未插表決卡視同未出席，因此贊成者八人、反對者卅九人，白營提案遭綠營封殺。

國民黨團有條件放行中油增資案，立院另外三讀通過主決議，要求賴政府於二○二八年一月底前，應全面凍漲油電價，其中油價應不高於今年油價；在電價部分，包括住宅用電每月五百度以下，以及小商家每月用電一五○○度以下的民生用電價格均應凍漲，以確保民生無虞、穩定物價。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，民進黨一直威脅國人，補貼和增資不過就要油電雙漲，所以國民黨團苦民所苦、急民所急，支持補貼與增資案，但是必須在二○二八年一月底以前都凍漲。

民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥表示，中油說不清楚究竟是建設款還是要還債，還是要拿去採購美國阿拉斯加天然氣，因此，民眾黨團主張全數刪除中油增資預算；支持通過中油、台電撥補經費，希望限定明年第一季前都凍漲電價。

立院三讀通過追加預算案，歲出部分原列預算數六○七六億元全部照列，其中最大宗為中油增資案與補貼台電中油經費約四二一三億元，另外還有強化國防一四五七億元、社福加碼二一五億元等。