水庫設置光電板爭議延燒至故宮。台北市文化局長蔡詩萍前天指出，故宮曾詢問能否在園區建物屋頂設置光電板，遭北市府以文資保存為由拒絕，故宮隨即否認曾提出設置案，要求蔡道歉。蔡反擊，質疑中央能源政策讓故宮不敢說實話。經濟部則稱，古蹟與綠能可共存，引發朝野攻防，在野黨指出，蔡做錯的是戳破「綠色國王的新衣」。

蔡詩萍前天在臉書發布故宮屋頂布滿光電板的ＡＩ合成圖，爾後指出，故宮十一月十二日發函文化局，正值翡翠水庫光電爭議延燒之際，質疑究竟是什麼能源政策，讓能源署及故宮承受如此大的壓力。

故宮院長蕭宗煌反駁，故宮六月十日已向能源署表明，正館等文資範圍內建物不設置光電板，十一月十二日發函文化局，僅是徵詢文資法規意見，卻遭曲解為設置提案。他批評蔡詩萍發布ＡＩ合成圖，恐誤導國內外民眾，才要求撤下。台北市長蔣萬安說，市民對故宮如此重要典藏國家文物的地方非常重視，禁不起玩笑。

經濟部能源署則指出，只要工法得當，古蹟與綠能可以共存，並舉龍山寺行政大樓、西門紅樓旁「小八角樓」為例。蔡詩萍昨回擊，兩處均非古蹟本體，且光電板設置不影響景觀，證明北市府並非反對綠能，而是堅持文資保護。

民眾黨主席黃國昌批評，蔡詩萍只是揭露錯誤能源政策，卻遭出征，形同戳破「綠色國王的新衣」。國民黨文傳會主委陳以信則質疑，故宮六月已表明不設光電板，為何十一月仍須徵詢文化局意見，要求經濟部長龔明鑫公開相關公文說明。

經濟部次長賴建信說，過去太陽光電普查公文已提醒文化資產應加以注意，普查僅是普查，並未強制要求設置。

水庫光電爭議昨也於立院熱烈討論。國民黨團提案，要求拆除供應民生及灌溉用水水庫的既有光電板，未來禁止於民生用水及備援水源水庫設置。藍白立委質疑光電板恐影響水質及生態，民進黨立委陳培瑜則強調應回歸科學數據。全案經立法院長韓國瑜裁示，逕付二讀並交黨團協商。

民進黨台北市長候選人沈伯洋則批評國民黨不斷造謠、打泥巴戰，將選舉帶回卅年前，雙方持續交鋒。