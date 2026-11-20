立法院6日三讀通過「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文修法，調高老農津貼至每月1.5萬元，府院今天決定不副署。國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷晚上揭露，下午民進黨團試圖臨時偷渡增加老農津貼的提案，一邊是行政院不副署，另一邊是民進黨團在立法院提案增加津貼，「神也是你、鬼也是你」，證明民進黨雙標無下限。

行政院今決定不副署老農津貼調高至1.5萬元修正案，此為行政院長卓榮泰第10度不副署。對此，洪孟楷表示，一手第10次違憲違法不副署、另一手在立院提案要求增加老農津貼，全台最大包牌集團上線了。他不意外，行政院今天再次以違憲違法的「不副署」，擋下立法院通過的法案。明明朝野討論時已有方向，最後卻又用不副署來否決。

洪孟楷指出，今天下午民進黨團竟然還試圖臨時偷渡增加老農津貼的提案。一邊行政院不副署，另一邊民進黨團卻在立法院提案增加津貼。這種「神也是你、鬼也是你」的做法，不就再次證明民進黨的雙重標準，根本沒有下限。只能說全台最大包牌集團，再一次出現在國人面前。

洪孟楷說，更諷刺的是，民進黨團提出的內容，不只要求調整老農津貼，還要擴大發放對象，所需的預算規模，恐怕比提高到1萬5000元還要龐大。過去口口聲聲說要遵守財政紀律、預算規模不足，難道都是假的？說穿了，就是只能民進黨自己發，人民透過立法院爭取就不行。

洪孟楷強調，原本追加預算審查，民進黨團根本沒有提出相關提案，卻想今天下午偷渡送案，這不是此地無銀三百兩？下午才想增加老農津貼，晚上行政院卻又以不副署回應，同一天、同一個政黨，竟然可以做出如此矛盾的兩套標準。

洪孟楷批，實在令人痛心，農民、漁民辛苦一輩子，好不容易有機會增加津貼、改善生活，民進黨政府卻連這一點都不肯成全。尤其面對長期支持他們的農漁民朋友，民進黨究竟要如何交代？「神也是你、鬼也是你」，政治可以算計，但人民的權益，絕對不該成為政治算計的籌碼。