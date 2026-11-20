立法院6日三讀通過「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文修法，調高老農津貼至每月1.5萬元，府院今天決定不副署。國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷晚上揭露，下午民進黨團試圖臨時偷渡增加老農津貼的提案，一邊是行政院不副署，另一邊是民進黨團在立法院提案增加津貼，「神也是你、鬼也是你」，證明民進黨雙標無下限。

2026-11-20 23:09