聽新聞
0:00 / 0:00
新華社稱印尼奉行一中政策 外交部斥報導不實
外交部今晚表示，中國官媒新華社在中國與印尼雙邊會談後，報導稱印尼堅定奉行一中政策，但經查證，印尼總統府新聞稿及國務秘書部新聞稿等官方文件均無相關文字內容，報導不實。
中國國家主席習近平今天與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）舉行雙邊會談，新華社在會後報導指稱「印尼堅定奉行一中政策，認為台灣是中華人民共和國的一個省」。
外交部晚間透過新聞稿表示，經查印尼總統府新聞稿及國務秘書部新聞稿等官方文件，均無此等文字內容，顯見新華社相關報導內容不實，外交部予以嚴正駁斥。
外交部說，中國官媒再次以片面之詞企圖替其他國家發言，蓄意矮化台灣主權地位，但無論中國如何散布貶抑中華民國主權的政治敘事，都無法改變中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華民國為主權獨立民主國家的客觀事實。
對於中國官媒類似作法頻傳，外交部表示，國際社會應秉持客觀事實認清中共操弄不實言論伎倆，共同反制此等意圖以政治脅迫與資訊操弄影響國際社會認知的惡劣行徑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。