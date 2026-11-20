立法院6日三讀通過「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文修法，調高老農津貼至每月1.5萬元，府院今天決定不副署。國民黨立法院黨團書記長許宇甄批，行政院長卓榮泰10次不副署根本是「十大惡行」，老農津貼三讀時，她就公開警告卓榮泰不要第十次拒絕副署，沒想到卓榮泰還是執意而為。行政院不是憲法法庭，卓榮泰更不是立法院的太上皇。

許宇甄指出，細數卓榮泰拒絕副署的十大法案，從「財劃法」的地方財政、「國軍老舊眷村改建條例」的軍眷權益、「黨產條例」的相關組織權益，到「衛星廣播電視法」、「有線廣播電視法」、「廣播電視法」的媒體制度，以及「立法院組織法」的國會制度、「台灣兒少成長及未來帳戶條例」的兒少福利，如今更擋下「老人福利法」的長者健保補助與「老年農民福利津貼暫行條例」的老農津貼。從地方到中央、從兒童到長者、從軍眷到農民，卓榮泰究竟還有什麼不敢擋？

許宇甄質疑，行政院宣稱調高老農津貼會排擠農業建設，究竟會排擠哪些政策？需要多少經費？農民一輩子看天吃飯，承受農業生產成本與物價上漲的雙重壓力，政府卻連每月8110元調高至1萬5000元都不肯落實。照顧老農與推動農業建設，本來就是政府應負的責任，憑什麼要農民二選一？

許宇甄強調，卓榮泰既然聲稱將以其他方式保障老農權益，就應立即公布具體方案、財源與實施時程。國民黨團將持續透過國會監督，捍衛老農應有的保障。人民選出立法委員是要制定法律，不是讓行政院長挑選法律；農民辛苦一輩子，更不該到了晚年，還要看卓榮泰的臉色才能獲得照顧。